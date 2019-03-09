Экс-депутат Рады: Об армии Украины или хорошо, или никак

Спиридон Килинкаров в беседе с НСН рассказал, кто на Украине заинтересован в «политике молчания» на тему армейской дисциплины.

Военнослужащие Украины расстреляли своего командира, который запретил употреблять спиртное. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин рассказал, что ЧП произошло в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ 6 марта. Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода во время ночного обхода обнаружил компанию из пятерых военнослужащих, употреблявших спиртное. Командир сделал им замечание и был застрелен в упор.

По словам Басурина, подобные случаи происходят в украинских воинских частях, но не фиксируются в официальных сводках, в связи с тем, что командование ВСУ «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел», который там творится.

Бывший депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал в беседе с НСН, почему происшествия в ВСУ не попадают в украинские СМИ.

«О подобных инцидентах на линии разграничения в публичном пространстве Украины говорить не принято. Если инцидент имел место, он вряд ли попадет в информационное поле, чтобы не дискредитировать армию. Именно на успехах армии строится вся предвыборная кампания действующего президента Украины Петра Порошенко. Поэтому, об армии хорошо – или никак», - сказал эксперт.

Несмотря на это, по мнению экс-депутата, скрыть убийство человека не удастся. Необходимо установить причины инцидента.

«Может быть все, что угодно. Я даже не склонен связывать ЧП с политикой, скорее, оно возникло по личным причинам. По данному факту должно быть начато расследование и возбуждено уголовное дело», - убежден Килинкаров.

Ранее украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН также отмечал слабую дисциплину в ВСУ в связи с нелегальной продажей оружия ополченцам Донецкой народной республики (ДНР).