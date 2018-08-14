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Басурин: Поставки канадских винтовок показали враньё Порошенко

14 Августа 2018 в 13:05
Басурин: Поставки канадских винтовок показали враньё Порошенко
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР заявил НСН, что не удивлен решению Канады поставить на Украину снайперское оружие.

Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит на Украину снайперские винтовки LRT-3 на сумму $770 тысяч. Об этом сообщило канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на владельца компании.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин не удивился этой информации. Как заявил он в эфире НСН, поставки канадских вооружений всего лишь обнажают неспособность Украины самостоятельно производить современное оружие.

В ДНР не исключили ухудшения ситуации в Донбассе

«Канада никогда не отказывалась от продажи оружия Украине. Это уже не первый факт. Насколько я знаю, там даже есть государственная программа помощи Украине летальным оружием. Поэтому всё нормально. Это лишний раз показывает, что заявления, которые делают Порошенко и Турчинов, об улучшении военно-промышленного комплекса Украины, что они могут делать современное оружие, являются враньём». – заявил представитель ДНР.

Отметим, в канадском министерстве иностранных дел информацию о поставках винтовок подтвердить отказались. заявив, что должны «защищать коммерческие интересы фирмы». При этом, как пишет Ottawa Citizen, в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймса Безана заявили, что сделка была одобрена на прошлой неделе.

С 2015 года на Украине постоянно присутствуют около 200 военных инструкторов из Канады, отмечает Газета.ру. А осенью 2017 года во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо не исключил поставок Киевулетальных вооружений.

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