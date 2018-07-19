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Политика

В ДНР не исключили ухудшения ситуации в Донбассе

19 Июля 2018 в 21:23
В ДНР не исключили ухудшения ситуации в Донбассе
ФОТО: Эдуард Басурин // Википедия

Эдуард Басурин заявил НСН, что в республике регулярно фиксируют обстрелы со стороны Киева.

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день сохраняются риски обострения ситуации на юго-востоке Украины, сообщает ТАСС. Причиной тому он видит отказ украинского руководства от соблюдения взятых на себя обязательств и мирного разрешения конфликта.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН подтвердил постоянное нарушение перемирия со стороны Киева и не исключил дальнейшего усугубления ситуации.

«Мы всё время говорим, что по нам стреляют. И страдает от этого гражданское население. Да, такое возможно [ситуация будет ещё ухудшаться]. Поэтому, может быть, он и сделал такое заявление, мне трудно сказать», — сказал Басурин.

Басурин опроверг переговоры с Порошенко по началу войны в Донбассе 

Добавим, только за последние сутки от взрыва гранаты в подконтрольной ДНР Горловке пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько. Сообщения об обстрелах территорий непризнанных республик приходят практически ежедневно.



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