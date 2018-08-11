Захват «Механика Погодина» и его последствия для Киева

Экс-главком ВМФ РФ Феликс Громов в эфире НСН рассказал, чем обернется для Украины арест «Механика Погодина».

Российский танкер «Механик Погодин», зашедший в торговый порт Херсона, пока не арестован, но не может покинуть гавань. Об этом 11 августа сообщили в СБУ. В настоящее время ведомство добивается ареста судна и экипажа.

Экс-главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов, обсуждая с НСН эту ситуацию, отметил, что Киев пока не предъявил никаких документов, на основании которых «Механик Погодин» был задержан.

«Ситуация с танкером «Механик Погодин» до конца непонятна, но пока Украина не предъявила никаких документов, на основании которых танкер удерживается в порту Херсона. С точки зрения международного права это вопиющее нарушение. Если бы знать, какие - предъявляются претензии, можно было бы что-то отметить. А пока это задержание со стороны Украины – незаконно и больше похоже на захват судна и мародерство», – заявил собеседник агентства.

Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин призвал власти страны вовсе запретить хождение судов под российским флагом во внутренних водах страны. Адмирал Громов уверен, что Россия от этого не пострадает, а вот Украина рискует остаться без нефтепродуктов и необходимых товаров.

«Они могут запретить, найти поводы. Это будет нарушение международного права, но сделать это они могут. Ну, не будут наши сухогрузы и танкеры туда заходить, и не будет у Украины ни бензина, ни нефти, ничего!» - отметил адмирал.

Громов добавил, что России даже не понадобится в ответ закрывать свои водные пути от украинских судов.

«Они к нам не заходят. Уже боятся», - заключил адмирал Громов.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН пригрозил Украине жестким ответом за арест «Механика Погодина». Его поддержал депутат Госдумы Леонид Калашников. В эфире «Говорит Москва» парламентарий напомнил, что арест сейнера «Норд» обернулся для всех украинских судов строгим досмотром в Азовском море.

Между тем, омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой посетить экипаж «Механика Погодина», проверить его состояние и при необходимости оказать гуманитарную и медицинскую помощь, пишет РИА Новости.