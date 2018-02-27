Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

Россию лишают права на проведение международных соревнований

27 Февраля 2018 в 18:17
Россию лишают права на проведение международных соревнований

Россия с 1 апреля лишится права проводить любые международные соревнования, сообщает Матч ТВ со ссылкой на неназванный источник. Отмечается, что такое решение было принято Международным антидопинговым агентством (WADA). Оно следует из текста документа, опубликованного в конце декабря на официальном сайте ведомства.

Как отмечает Ura.ru, Россия лишится международных соревнований в связи с новым международным стандартом соответствия кодексу WADA. Кодекс был подписан с российской стороны антидопинговой организацией РУСАДА, деятельность которой с ноября 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. В документе говорится, что проведение международных чемпионатов допускается только в странах, национальные антидопинговые организации которых признаны кодексом.

Добавим, что все соревнования, на проведение которых уже заключены контракты, останутся в силе, запрет их не коснётся. В том числе отмене не подлежит чемпионат мира по футболу, запланированный на 2018 год.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.