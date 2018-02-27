Россию лишают права на проведение международных соревнований

Россия с 1 апреля лишится права проводить любые международные соревнования, сообщает Матч ТВ со ссылкой на неназванный источник. Отмечается, что такое решение было принято Международным антидопинговым агентством (WADA). Оно следует из текста документа, опубликованного в конце декабря на официальном сайте ведомства.

Как отмечает Ura.ru, Россия лишится международных соревнований в связи с новым международным стандартом соответствия кодексу WADA. Кодекс был подписан с российской стороны антидопинговой организацией РУСАДА, деятельность которой с ноября 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. В документе говорится, что проведение международных чемпионатов допускается только в странах, национальные антидопинговые организации которых признаны кодексом.

Добавим, что все соревнования, на проведение которых уже заключены контракты, останутся в силе, запрет их не коснётся. В том числе отмене не подлежит чемпионат мира по футболу, запланированный на 2018 год.