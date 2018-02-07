Юрист: Перенос слушаний CAS по нашим спортсменам не связан с давлением МОК

Эксперт в эфире НСН заявил, что дополнительное время понадобилось Спортивному арбитражному суду из-за неординарных жалоб.

Окончательное решение по российским спортсменам, которых не пригласили на Олимпиаду в Пхёнчхан, будет принято 8 февраля. Рассмотрение апелляций 32 спортсменов из РФ на решение МОК проходит в Спортивной арбитражном суде в Лозанне. О том, что заседание перенесено на четверг рассказал генеральный секретарь CAS Мэттью Риб, сообщает RT.

Спортивный юрист Евгений Морозов в эфире НСН заявил, что такое решение суда не связано с давлением МОК.

«Я думаю, это связано исключительно с тем, чтобы объективно рассмотреть доводы и принять правильное решение. Я думаю, что это не связано [с давлением МОК], даже с учётом того, что председатель CAS высказал своё мнение относительно реакции Томаса Баха. Он сказал, что каждый спортсмен имеет право на объективное разбирательство, то есть почувствовалась нотка конфликта между двумя руководителями», - отметил собеседник НСН.

По словам Евгения Морозова, дополнительное время поможет CAS тщательно взвесить решение.

«Не исключаю, что перенос рассмотрения слушаний связан с неординарным жалобами наших спортсменов, которые связаны и с дискриминацией по признаку гражданства. Чтобы начать рассмотрение и принять решение нужно тщательно к нему подготовиться, изучить все доводы, изложенные в жалобе. Понятно, что рассмотрение жалоб должно быть в течение трёх дней, но, возможно, что это и на пользу нашим спортсменам пойдёт, чтобы решение было объективным», - уверен юрист.

В то же время Евгений Морозов выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Южной Корее.

Напомним, CAS должен рассмотреть жалобы фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана и других спортсменов. Все они ни разу не были засвечены в допинг-скандалах, все пробы, которые были взяты у них в течение карьеры ни разу не показывали положительный результата на запрещённые вещества, сообщает Газета.ру .