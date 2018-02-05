Скелетонист Третьяков намерен дальше судиться с МОК

ФОТО: Александр Третьяков // wikipedia.org/JukoFF

Российский спортсмен в эфире НСН заявил о намерении дальше судиться с МОК, чтобы реабилитироваться.

Комиссия Международного олимпийского комитета решила не направлять приглашения на Игры в Пхёнчхан 15 российским спортсменам, дисквалификацию которых ранее снял CAS. Двое из них, как подчеркнули в МОК, уже «вышли на пенсию», но выступали в Сочи в 2014 году, а в настоящий момент выступают в качестве вспомогательного персонала. Такое решение опубликовано на сайте Международного олимпийского комитета, сообщает RT.

В свою очередь, олимпийский чемпион, скелетонист Александр Третьяков, который оказался в списке 15 спортсменов, не приглашённых на Игры, в эфире НСН заявил, что решение комиссии его вовсе не удивило.

«Я не знаю, правомерно это [решение] или нет. Их Игры – их правила. Оно меня не удивило. Много представителей МОК высказывались на эту тему, поэтому было ожидаемо, что именно так и будет. Дальше будем судиться, доказывать свою правоту», - подчеркнул спортсмен.

По словам Александра Третьякова, судебная тяжба поможет реабилитироваться.

«Не знаю, попаду ли на Олимпиаду, но хотя бы как-то реабилитироваться», - заключил Третьяков.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков не увидел логики в решении МОК не приглашать 15 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхан, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» . В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что Международный олимпийским комитет своими действиями пытается сохранить своё лицо.