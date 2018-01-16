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Спорт

Юрист назвал провокацией идею использовать атрибутику СССР спортсменами из РФ

16 Января 2018 в 19:52
Юрист назвал провокацией идею использовать атрибутику СССР спортсменами из РФ

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву в эфире НСН заявил, что России не могут разрешить использовать советский флаг на Олимпиаде.

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит инициативу об использовании символики СССР российскими спортсменами на Олимпиаде в Пхёнчхане. В частности речь идёт о флаге и гимне Советского Союза. Такая идея родилась в интернете после запрета сборной России использовать государственную символику РФ, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийская чемпионка раскритиковала идею выступать в Пхёнчхане под флагом СССР
Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире НСН посчитал инициативу очередной спекуляцией МОК (слушайте аудио).

«Такой статус олимпийской хартией не предусмотрен, поэтому такого решения в соответствии с действующим международным спортивным правом быть не может. Кроме того, если выступать под флагом и атрибутикой СССР, тогда охватывается ряд других бывших участников Советского Союза. Здесь я вижу просто очередную спекуляцию со стороны группы МОК. А решение о выступлении российской сборной (чистых спортсменов) под нейтральным флагом грубо нарушает международные конвенции, право на самоопределение невиновных российских граждан, право на гражданство и право на идентификацию», - заявил Алексеев.

Ранее в эфире НСН двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, биатлонистка Анна Богалий посчитала неприемлемым выступление спортсменов из России под советским флагом. По её мнению, им нужно петь гимн на пьедестале и говорить всем, что они представляют РФ.

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