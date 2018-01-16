Олимпийская чемпионка раскритиковала идею выступать в Пхёнчхане под флагом СССР

Спортсменка посчитала перебором инициативу выступать на Олимпиаде с атрибутикой Советского Союза.
Комиссия Международного олимпийского комитета по атлетам из России рассмотрит предложение по использованию спортсменами из РФ государственных символов СССР (флага и гимна). С такой инициативой выступили пользователи интернета. Подобной атрибутикой предлагается заменить олимпийский флаг, сообщают РИА Новости.
Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, биатлонистка Анна Богалий в эфире НСН выступила против этой идеи.
«Это перебор. Под нейтральным, олимпийским флагом - это можно понять, а это уже флаг другого государства. Поэтому я считаю, что это неприемлемо. Нужно быть просто спортсменом из России, как это предлагается, использовать олимпийскую символику», - отметила спортсменка.
«Я обычно, когда гимн играет, тихонечко пою гимн для себя. Это то, что со мной, что нельзя отнять. У наших спортсменов есть такая возможность, они будут этим гордиться и каждый раз, когда они будут подниматься на пьедестал, они будут говорить, что они из этой страны и горды выступать за Россию», - заключила Богалий.
Напомним, 5 декабря МОК принял решение, что к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане смогут принять участие не все спортсмены из РФ. Чтобы попасть на соревнования, им нужно доказать свою «чистоту». Однако те спортсмены, которые всё-таки попадут на Олимпиаду, будут выступать под нейтральным флагом, сообщает «Свободная Пресса».