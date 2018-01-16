Олимпийская чемпионка раскритиковала идею выступать в Пхёнчхане под флагом СССР

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Спортсменка посчитала перебором инициативу выступать на Олимпиаде с атрибутикой Советского Союза.

Комиссия Международного олимпийского комитета по атлетам из России рассмотрит предложение по использованию спортсменами из РФ государственных символов СССР (флага и гимна). С такой инициативой выступили пользователи интернета. Подобной атрибутикой предлагается заменить олимпийский флаг, сообщают РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, биатлонистка Анна Богалий в эфире НСН выступила против этой идеи.

«Это перебор. Под нейтральным, олимпийским флагом - это можно понять, а это уже флаг другого государства. Поэтому я считаю, что это неприемлемо. Нужно быть просто спортсменом из России, как это предлагается, использовать олимпийскую символику», - отметила спортсменка.

По словам Анны Богалий, представители России смогут сами исполнить гимн страны на пьедестале.

«Я обычно, когда гимн играет, тихонечко пою гимн для себя. Это то, что со мной, что нельзя отнять. У наших спортсменов есть такая возможность, они будут этим гордиться и каждый раз, когда они будут подниматься на пьедестал, они будут говорить, что они из этой страны и горды выступать за Россию», - заключила Богалий.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение, что к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане смогут принять участие не все спортсмены из РФ. Чтобы попасть на соревнования, им нужно доказать свою «чистоту». Однако те спортсмены, которые всё-таки попадут на Олимпиаду, будут выступать под нейтральным флагом, сообщает «Свободная Пресса» .