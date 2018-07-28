Юные гонщики SMP оценили свои результаты на Европейской Формуле-3

Фото: SMP Racing

Пилоты SMP Racing рассказали НСН о своих гонках в бельгийском Спа.

По итогам второй гонки этапа Европейской Формулы-3, который проходит в Бельгии, пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing вошли в первую десятку. Никита Троицкий финишировал восьмым, а Роберт Шварцман – четвертым и во второй раз за день поднялся на подиум для новичков, завоевав вторую ступень пьедестала.

18-летний пилот SMP Racing Роберт Шварцман, в честь которого в пятницу, 27 июля, над легендарной трассой Spa-Francorchamps прозвучал гимн России, рассказал спецкору НСН, как прошли его первые две гонки Европейской Формулы-3.

«В первой гонке я стартовал шестым, но со старта я немного накосячил и стал десятым, но потом вернулся обратно с десятого на пятое. Я был достаточно недоволен своей скоростью, а во второй гонке был просто караул. Мы изменили машину ко второй гонке, попробовав что-то новенькое. У меня был хороший старт, я был вторым. Я думал, что вот хорошая возможность, могу побороться за победу, но потом пилот впереди начал от меня уезжать как от стоячего и все, я потерял две позиции. В конце у меня вообще ушла резина. Мы боролись по жесткому. С Никитой немного поборолся. Обогнал, потом он меня обогнал, потом он сделал ошибку, я его контратаковал и пока они там боролись сзади у меня была возможность оторваться. За счет этой возможности на последних трех кругах я смог финишировать четвертым. Но было очень тяжело. Я сделал максимум сейчас из того, что позволяла техника. Результат достаточно неплох. С тем, что где мы стартовали и с нашей скоростью, результат, я бы сказал, хороший», - отметил Шварцман.

Пилот SMP Racing Никита Троицкий согласился со своим коллегой по поводу нехватки скорости. 19-летний гонщик рассказал спецкору НСН, какие препятствия встали на его пути на бельгийской трассе.

«В принципе все было неплохо, но могло быть и лучше. Если начинать с начала уикенда, то до сих пор у нас недостаточно скорости в квалификациях. Конечно, над этим надо работать. В первой гонке сегодня мне просто не повезло. Оказался не там, где должен был, ну и гоночный инцидент опять же (Троицкий завершил заезд досрочно – прим. НСН). Вторая гонка прошла почти удачно до определенного момента. У меня были проблемы с тормозами, которые я не смог контролировать всю дистанцию. Потом просто за три круга до финиша у меня начались серьезные блокировки передних колес и я начал потихоньку сливать позиции», - рассказал Троицкий.

После финиша во второй гонке в топ-10, юный автогонщик надеется попасть в первую тройку по итогам финальной гонки этапа в Бельгии, которая пройдет в субботу, 28 июля.

«Это Спа. Тут все можно сделать. Мы это уже почти доказали сегодня. Я думаю, что можно целиться в топ-3 при удачном раскладе», - заключил пилот SMP Racing.

Ранее спецкор НСН побеседовал с директором молодежной программы SMP Racing Петром Алёшиным. По его словам, самым сложным для российских участников Европейской Формулы-3 является сам факт дебюта.

«Ребята едут здесь первый год. Самая главная сложность в том, что они новички. Надо, что называется, накатывать опыт и учиться на своих ошибках. Это очень сложная категория. Очень сложный и очень конкурентный чемпионат, с высочайшей плотностью результатов. Спа, в принципе, очень сложная трасса, очень длинная, 8 км, с очень большим количеством сложных поворотов. Знаменитая «Красная вода» одна чего стоит. Конечно, это одна из самых сложных трасс в мире», - рассказал Петр Алёшин.

Напомним, юные пилоты SMP Racing также участвуют в гонках Еврокубка Формулы Renault 2.0. В них демонстрируют свое мастерство Александр Смоляр и вышедший на замену Александру Вартаняну Никита Волегов. А уже завтра стартует вторая по значимости в Европе 24-часовая гонка Blancpain Endurance Series, в которой выступят два экипажа с российскими гонщиками. Ранее один из пилотов SMP Racing Михаил Алёшин рассказал НСН о своих планах на суточный марафон.