Пилот SMP Racing о планах на суточную гонку в Бельгии

Фото: Михаил Алешин / SMP Racing

Михаил Алешин рассказал спецкору НСН о подготовке к легендарному марафону и планах на квалификацию.



Последние выходные июля бельгийская трасса Спа традиционно отмечает второй по значимости в Европе 24-часовой гонкой. На юбилейный марафон заявлены 68 экипажей. В двух из них выступят российские гонщики программы развития отечественного автоспорта SMP Racing.рассказал спецкору, как он готовится к своему второму по счету марафону на трассе Спа-Франкоршарм.«Настрой боевой как всегда. Очень долго готовились к этой гонке, как физически, так и морально, и технически. Много времени надо уделять физической подготовке. В основном, это выносливость, кардио, бег, велосипед, плавание. Это очень важно», - рассказал Алешин.Во время суточной гонки члены экипажа садятся за руль по очереди. По словам Алешина, время отдыха на суточном марафоне необходимо использовать для сна, даже если будет совсем не до этого.«Спать обязательно нужно. Даже если получится полчаса. Сколько получится, столько и надо спать. Не тусоваться в команде, надо сразу идти и готовиться ко сну. Очень важен нормальный отдых в этих условиях. Понятно, что он будет ненормальным, но чем больше человек отдохнет, тем он будет свежее. Здесь это очень важно, потому что очень много зависит от реакции и физической формы», - отметил гонщик.По итогам квалификации, которая пройдет в четверг и в пятницу, Михаил Алешин надеется, что его экипаж начнет 70-й марафон в Арденнах в первых рядах.«Хотелось бы приехать в топ-10 и, в принципе, будет нормально, потому что квалификация ничего не дает, по сути. Просто важно стартовать как можно выше, для того, чтобы не упустить далеко лидеров, задержаться рядом с ними. Потому что гонка длинная, сразу рисковать никто не будет. Здесь очень важно поддерживать хороший темп, чтобы машина не ломалась, не делать ошибок и так далее. Будем надеяться, что все будет хорошо», - заключил Алешин.Также от программы SMP Racing в Blancpain Endurance Series выступают россияне Виталий Петров и Денис Булатов на Mercedes-AMG GT3. Кроме того, свое мастерство на этом треке продемонстрирует и молодое поколение. Никита Троицкий и Роберт Шварцман продолжат свое участие в европейской Формуле 3, а Александр Вартанян и Александр Смоляр выступят в гонках Еврокубка Формулы Renault 2.0.Напомним, гонка «24 часа Спа» стартует в 17:30 по московскому времени и завершится сутки спустя. Следите за новостями на сайте НСН и в эфире радиостанций НАШЕ Радио, Rock FM и Jazz Fm.