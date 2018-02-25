Яшин: Золото в хоккее – ответ всем, кто отговаривал ехать на Олимпиаду

РИА Новости

Двукратный призер ОИ хоккеист Алексей Яшин в эфире НСН назвал правильным решение ОКР не бойкотировать ОИ , а выступать под нейтральным флагом.

Российская сборная своими успехами в Пхенчхане доказала, что решение поехать на Олимпиаду, пусть даже под нейтральным флагом, было правильным. Такое мнение высказал в эфире НСН известный российский хоккеист, серебряный призер ОИ в Нагано-1998 и бронзовый призер Солт-Лейк-Сити -2002 Алексей Яшин.

Сегодня он находится в Пхенчхане и воочию увидел все, что происходило на льду между сборными РФ и ФРГ.

«Игра получилась очень нервозной. Немцы хорошо играли. В конце нам немного повезло. Они упустили шанс в большинстве, а наши ребята проявили свое мастерство в нужный момент, забили важный гол. Хочу их поздравить с победой. На этом турнире они заслужили победу, с учетом того, как играли», – сказал собеседник агентства.

Анализируя игровые моменты, Яшин отметил, что в любой игре есть какие-то ошибки, однако самым главным остается счет на табло, которым все заканчивается.

«То, что было во время игры, уже не так важно. Самое главное, что выиграли. Для нас – для хоккея и для всей страны, - это очень важная победа», - подчеркнул хоккеист.

Говоря об отсутствии на ОИ игроков НХЛ, Яшин заверил, что игра от этого не стала менее зрелищной, а молодые хоккеисты порой ничуть не уступали именитым игрокам.

«Гусев и Капризов уже являются суперзвездами и здорово играют в нашем чемпионате. Поэтому для меня не было сюрприза, что они так хорошо сыграли сегодня», - заключил Алексей Яшин.

Ранее бывший вратарь сборной РФ, мастер спорта Александр Фомичев в эфире НСН назвал Никиту Гусева и Кирилла Капризова «будущим нашей хоккейной сборной».

Российские хоккеисты в последний день ОИ стали чемпионами олимпийского турнира-2018 в Пхенчхане. В финальном матче «Красная машина» под руководством Олега Знарка вырвала победу у немцев – 4:3.

Для нашей команды это олимпийское золото стало первым за 26 лет.