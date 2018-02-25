Фомичев: Гусев и Капризов – будущее нашей сборной!

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Бывший вратарь сборной РФ, мастер спорта Александр Фомичев в эфире НСН назвал самых результативных игроков финального матча Россия-Германия.

Олимпийский финал с участием России и Германии, час назад завершившийся в Пхенчхане, был очень сложным. Обе команды показали великолепный хоккей. Такое мнение высказал в эфире НСН бывший вратарь сборной РФ, мастер спорта Александр Фомичев.

Хоккеист уверен, что за российскую сборную без преувеличения болела вся страна – «от Владивостока до западных рубежей»

«Игра, прежде всего, получилась более интересная, чем полуфинал с чехами, просто загляденье. Немцы очень здорово сопротивлялись, грамотно играли в обороне, в нужный момент отыгрывались и даже выходили вперед. Но у нашей команды здорово сыграли те ребята, лидеры, от которых ждали заброшенных шайб. Это, прежде всего, Никита Гусев и в овертайме Кирилл Капризов», – сказал собеседник агентства.

Фомичев отметил, что в российскую команду пришла очень сильная и перспективная молодая смена. Капризову – всего 20, но от него ждали высоких результатов и он не подкачал.

«Капризов поучаствовал в третьей шайбе, когда сравняли счет и в овертайме грамотно все разыграли в большинстве. Эти ребята – будущее сборной. На них делается основная ставка. Сегодня именно они смогли сделать результат», - считает хоккеист.

Отметил Фомичев и отличную работу вратарей.

«Вратари сыграли в полную силу. Конечно, были вопросы. В некоторых моментах можно было выручить. Но это хоккей, очень высокий уровень и не всегда все получается. В целом оба голкипера провели очень достойный и сильный матч. Поэтому игра дошла до овертайма», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент ФХР Игорь Тузик, обсуждая в эфире НСН приглашение в сборную Василия Кошечкина, отметил великолепное чутье Знарка на игроков, которое на Олимпиаде привело команду к победе.

Хоккейная сборная РФ в финальный день Олимпиады-2018 в Пхенчхане впервые в истории выиграла олимпийское золото. Соперниками «Красной машины» стали немцы. Игра продлилась до овертайма, где сборная Германии все же уступила россиянам – 4:3.