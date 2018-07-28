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Спорт

Второй после Шумахера. Российский гонщик взял серебро в Бельгии

28 Июля 2018 в 16:00
Второй после Шумахера. Российский гонщик взял серебро в Бельгии
Фото: SMP Racing
Пилот SMP Racing Роберт Шварцман стал лучшим дебютантом Европейской Формулы 3 в бельгийском Спа.
В Бельгии завершился этап Европейской Формулы 3. В финальной гонке победу одержал немецкий гонщик Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. Россиянин Роберт Шварцман стал серебряным призером в абсолютном зачете, а также лучшим среди новичков. Таким образом 18-летний пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing дважды поднялся на подиум по итогам финальной гонки.

В беседе со спецкором НСН Роберт Шварцман заявил, что доволен своим результатом, но отметил, что ещё есть над чем работать.

«Результат хороший. Конечно, немного не хватило нам до победы. Там была достаточно красивая борьба среди однокомандников, поэтому я, в принципе, доволен, все было честно. Явно есть над чем работать, потому что на последних кругах меня начало "нести" относительно однокомандников впереди, и надо будет посмотреть, в чем проблема, исправить ее. Приятно быть лучшим из новичков, дебютантов этого чемпионата. Тем более, что второе, третье, четвертое места - это были все новички, то есть только первое место занял не новичок. Это достаточно приятно, что даже среди новичков я сейчас первый», - сказал Шварцман.

Фото: SMP Racing

Директор молодежной программы SMP Racing Петр Алёшин в беседе со спецкором НСН назвал результат Шварцмана отличным, но посетовал на гоночный инцидент еще одного пилота SMP Racing Никиты Троицкого, из-за которого он финишировал последним.

«Конечно, это очень хорошая гонка, отличный результат. Второе место Роберта Шварцмана - это действительно отлично. Немножко разочаровал гоночный инцидент с Никитой Троицким, к сожалению. Он потерял очень много времени, фактически отставание на круг. Ну что сделаешь, это бывает, это гонки. Еще раз, мы очень рады отличному результату Роберта», - сказал Петр Алёшин.

Фото: SMP RacingЮные гонщики SMP оценили свои результаты на Европейской Формуле-3
Напомним, в последние выходные июля в бельгийском Спа проходят сразу несколько гонок с участием пилотов SMP Racing. Молодые автогонщики Александр Смоляр и вышедший на замену Александру Вартаняну Никита Волегов дебютируют в гонках Еврокубка Формулы Renault 2.0, а уже через несколько часов начнется вторая по значимости в Европе 24-часовая гонка Blancpain Endurance Series.
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