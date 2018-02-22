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Спорт

Ветеран «Спартака»: У нас нет шанса в матче с «Атлетиком»!

22 Февраля 2018 в 19:03
Ветеран «Спартака»: У нас нет шанса в матче с «Атлетиком»!

Валерий Рейнгольд раскритиковал состояние команды, отметив, что особенно проигрывает защита.

Московский «Спартак» встретится с испанским «Атлетиком» в 1/16 Лиги Европы. Матч пройдёт на поле противника в Бильбао.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что у красно-белых нет шансов пройти в 1/8 Еврокубка (слушайте аудио).

«Спартак” ничего там не сделает, и команда фактически вылетела. По-моему, это будет тренировочная игра, потому что с тем, что творится в “Спартаке”, особенно в обороне, рассчитывать на что-то может только безумец», — заверил Рейнгольд.

Напомним, ранее в беседе с НСН эксперт оценил шансы на победу питерского «Зенита», который играет с шотландским «Селтиком».

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