Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Селтиком»

Валерий Рейнгольд рассказал НСН о своих ожиданиях от встречи питерцев с шотландцами.

Питерский «Зенит» сыграет с шотландским клубом «Селтик» на домашнем поле в 1/16 Лиги Европы.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил уверенность, что сине-белые смогут наверстать очки, упущенные в ходе предыдущей встречи с шотландцами (слушайте аудио).

«Я думаю, что “Зенит” ликвидирует дефицит в один мяч, который они проиграли в Шотландии. У меня нет по этому поводу никаких сомнений, тем более играют дома. Один ноль — это спокойно ликвидируется», — заявил Рейнгольд.

Напомним, ранее «Зенит» сыграл в гостях у шотландского клуба «Селтик» 15 февраля. Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 1:0.