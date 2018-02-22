Четверг
22 февраля
USD 56.65
EUR 69.81
Спорт

Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Селтиком»

22 Февраля 2018 в 20:34
Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Селтиком»

Валерий Рейнгольд рассказал НСН о своих ожиданиях от встречи питерцев с шотландцами.

Питерский «Зенит» сыграет с шотландским клубом «Селтик» на домашнем поле в 1/16 Лиги Европы.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил уверенность, что сине-белые смогут наверстать очки, упущенные в ходе предыдущей встречи с шотландцами (слушайте аудио).

«Я думаю, что “Зенит” ликвидирует дефицит в один мяч, который они проиграли в Шотландии. У меня нет по этому поводу никаких сомнений, тем более играют дома. Один ноль — это спокойно ликвидируется», — заявил Рейнгольд.

Напомним, ранее «Зенит» сыграл в гостях у шотландского клуба «Селтик» 15 февраля. Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 1:0.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.