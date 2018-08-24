Ветеран «Спартака»: Парамонов был человеком, с которого брали пример

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Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал о своей работе вместе с известным футболистом.

Михаил Захаров, близкий друг легендарного советского футболиста Алексея Парамонова сообщил о его кончине. По словам Захарова, в конце июля здоровье Парамонова резко ухудшилось, что привело к госпитализации. После выписки произошла повторная госпитализация, но уже в отделение реанимации. В ночь на 24 августа прославленный ветеран московского «Спартака» скончался в возрасте 93-х лет, пишет Газета.ру .

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поделился воспоминаниями о своем старшем товарище.

«Парамонов был моим учителем. Так было по жизни. Он был главным тренером молодежной сборной Советского Союза. Именно он рекомендовал меня в «Спартак» Никите Павловичу Симоняну. Парамонов был человеком, который добился в футболе всего, чего только можно добиться. Он был пятикратным чемпионом Советского Союза, чемпион Олимпийских игр, четырежды выиграл Кубок. Я хочу сказать, что дело даже не в титулах, а дело в самом человеке. Парамонов был замечательный человек, сумасшедший профессионал. Для меня очень прискорбно, что он ушел. Это был человек, с которого я брал пример. Весь советский и российский футбол потерял выдающуюся личность», — поделился эмоциями футболист.

Напомним, Алексей Парамонов родился в 1925 году в городе Боровск Калужской области, но уже в 1927 вместе с семьей перебрался в Москву. Спорт сопровождал будущую звезду футбола со школьной скамьи. С 1947 года Алексей Парамонов начал свою карьеру в московском «Спартаке». В течение 12 лет игры Парамонов принял участие в 264 матчах, где забил 63 гола.