Русский бизнес. Омбудсмен о плюсах и минусах ИП Стивена Сигала

В эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, рассказал, с какими трудностями столкнется новый российский предприниматель.

Российский и американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным отношениям с США Стивен Сигал зарегистрировался в качестве предпринимателя в подмосковном городе Электросталь. Известно, что ИП будет зарабатывать на спортивной деятельности, а также звукозаписи и издании музыкальных произведений, передает «Русская Планета» .

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как сложится предпринимательская деятельность известного актера.

«За счет того, что он известная личность ни обойти, ни приобрести проблемы ему не удастся. Он, если мне не изменяет память, является спецпредставителем МИД. Думаю, что у Стивена Сигала основной проблемой будет вопрос куда девать деньги. По причине того, что начиная от Юнармии и заканчивая всеми остальными, люди будут предлагать ему денежные средства на создание и издание музыкальных произведений. Я думаю, что там будет целая очередь людей. Так что у нас появился новый бизнесмен. Конечно не Ротенберги, но, тем не менее», — заявил Потапенко.

Общественный омбудсмен предположил, что трудности возникнут также при выборе инвестора из предложенного большого разнообразия. По словам Потапенко, остальные проблемы обойдут стороной Сигала, как спецпредставителя. Вопрос только в том, насколько он будет предпринимателем в общепринятом смысле.

«Если бы он был обычным гражданином, то с ним бы не работала ни одна организация, которая имеет НДС. С ИП это практически не возможно. Он бы не смог привлечь никакое финансирование, потому что залогов у него нет, кредитной истории тоже нет. Более того, когда он будет выводить сам себе деньги на расчетный счет, могут быть заблокированы как счет физического лица, так и счет юридического лица ИП. В результате он может быть привлечен и к административной и уголовной ответственности, если он неправильно оформит документы. В данном случае, я думаю, что все будет диаметрально противоположно», — резюмировал собеседник НСН.