Ветеран «Спартака»: Моя команда проиграла в Греции «футбольной деревне»

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Советский футболист в эфире НСН возмутился игре московского клуба в матче с греческим ПАОКом.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выложил в Instagram скриншоты сообщений болельщиков, полученные после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК на стадионе «Тумба» в Салониках. Поклонники в сообщениях обращаются к нему с призывами уйти из «Спартака».

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН призвал полузащитника «Спартака» не обижаться на справедливую критику.

«В Промесе, конечно, тоже дело. В таких играх нужно забивать пенальти. Промес просто сейчас физически не в порядке, поэтому критики в его адрес льется очень много и от меня в том числе. Пижонов надо наказывать. Он не в форме, но при этом лезет бить пенальти — просто издевается над нами. Промес должен понять, что он играет не один, а в коллективе. Поэтому обижаться здесь нечего», — выразил негодование Рейнгольд.

Ветеран «Сартака» заявил, что проигрыш московской команды абсолютно закономерен. По его мнению, пропущенные три мяча — это минимум при такой «пижонской» игре. Такое поведение футболистов естественно ведет к возмущению фанатов и логичным вопросам «Что случилось?». При этом эксперт отметил, что тренер «Спартака» никак не объясняет плохую игру команды.

«Каррера молчит, как партизан, не объясняет в чем дело. Например, почему Глушаков не играл? Придумали, что у него там шея заболела. Явно в команде происходят какие-то конфликты. В такой ответственной игре выпустить троих молодых ребят, а опытные игроки, за которых заплачены приличные деньги, сидят на лавочке и смотрят как зрители. Что это вообще такое? Очень много претензий к тренеру. Он отвечает за результат. Я молчал до поры до времени. Даже оберегал Каррера, чтобы на него меньше лилось критики. Но сейчас я уже не могу терпеть, потому что каждый раз он меня удивляет. Проиграть команде, которую я называю «футбольной деревней». Они же толком и играть-то не умеют. Как так можно? В общем, в этой истории больше вопросов, чем ответов», — резюмировал собеседник НСН.