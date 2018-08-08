Евгений Зимин о ЧМ-2019: Чемпионат выигрывают не сильные хоккеисты, а - команда

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин посоветовал тренерскому штабу хоккейной сборной брать пример с Черчесова.

За 9 месяцев до старта чемпионата мира по хоккею-2019 в мае в Словакии, Международная федерация хоккея опубликовала календарь и график игр турнира. Так рано это делается впервые.

попыталась выяснить у, с чем связана такая торопливость. И какие шансы у сборной России на предстоящем турнире.

«Я впервые сталкиваюсь с тем, что так рано расписание составлено. Может, просто в этом году СМИ подсуетились, а раньше его составляли сильно заранее, но не публиковали», - предположил эксперт.

Сборная России будет играть в группе Б вместе с финалистами ЧМ-2018 – сборными Швеции и Швейцарии. Также соперникам национальной команды станут чехи, австрийцы, итальянцы, латыши и норвежцы. В первый игровой день - 10 мая - в Братиславе пройдут два матча: Россия – Норвегия и Чехия – Швеция. А уже 13 мая против команды Илья Воробьева будут играть чехи, одни из явных претендентов на медали. Евгений Зимин считает, что и сборная России будет в числе фаворитов, но медали мы сможем получить, если тренерский штаб проявит дальновидность при формировании команды.

«Чемпионат еще очень далеко. Множество сюрпризов нас ожидает до его начала. Что касается шансов сборной России, то нужно отталкиваться от тех игроков, которых тренерский штаб повезет в Словакию. И если состав будет сильный, то всё будет в порядке. Если не удастся собрать хорошую команду, как это сделал Станислав Черчесов с футболистами на чемпионате мира, то толку не будет», - считает ветеран хоккея.

По мнению, который смотрел практически все матчи чемпионата мира по футболу-2018, за достойное выступление нашей команды нужно хвалить именно тренерский штаб. Он ведь не просто выбрал лучших из имеющихся, он, прежде всего, создал коллектив.

«Помню, когда НХЛ объявила локаут, многие приехали в Россию, тот же Ковальчук, но вместо того, чтобы усилить команду, все получилось наоборот. Так что повторюсь, создаётся команда тренером, в том числе, по эмоциям, по настрою. Если сможет Воробьев справиться с этой задачей, будем рассчитывать на медали», - заявилЕвгений Зимин.

Добавим, также сегодня опубликован календарь молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года, который команда Валерия Брагина начнет с командой Дании. Также сборной России предстоят поединки со сборными Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Самый интересный матч – с канадцами – начнется в новогоднюю ночь, в 4:00 по Москве.