Ветеран ЦСКА рассказал молодым игрокам, как «не умирать» на поле

ФОТО: pfc-cska.com

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев назвал главные причины неудачного сезона армейцев в Лиге чемпионов УЕФА.

В 20.55 по московскому времени на «РЖД-Арене» стартует матч Лиги чемпионов, в котором столичныйсыграет с турецким «Галатасараем». Напомним, красно-зеленые на старте евротурнира проиграли в Стамбуле со счетом 0:3. Теперь же турецкая команда остается единственной, которую железнодорожники могут опередить в турнирной таблице. При этом турки сохраняют шанс на выход в плей-офф ЛЧ.

Нынешний сезон в Лиге Чемпионов один из сильнейших клубов России проводит откровенно слабо: железнодорожники в четырех играх не набрали ни одного очка. Такой же результат только у греческого АЕКа.Поражение в сильнейшем турнире Старого Света не означает завершение евросезона, «Локомотив» еще может пробиться в плей-офф Лиги Европы. Для этого необходимо выигрывать у «Галатасарая» и немецкого «Шальке 04» в последнем туре.«Дурной» пример команде Юрия Семина во вторник, 28 ноября, показал столичный, который уступил в домашней игре со счетом 1:2 чешской «Виктории». Почему не получилось у армейцев обыграть не самый сильный коллектив, в эфирерассуждал

«Вроде все складывалось в нашу пользу, повели в счете. Первый тайм был великолепный с точки зрения технического и тактического мастерства футболистов. Но не получилось, потому что молодежь не рассчитала силенок своих. Отдыхать не успевает при таких нагрузках, мало времени. Плюс невнимательно играли в обороне во втором тайме, за что, собственно, и поплатились», - считает ветеран футбола.

К слову, еще до старта Лиги чемпионов многие эксперты предсказывали очень сложный путь в этом турнире из-за кадровой перестройки клуба. В межсезонье ЦСКА покинули по разным причинам Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Понтус Вернблум, Витиньо, Ахмед Муса, Бибрас Натхо.

В итоге главный тренер Виктор Гончаренко выстраивал новый коллектив на базе нескольких ветеранов и талантливой молодежи. Но времени, чтобы создать полноценный боевой коллектив оказалось очень мало.