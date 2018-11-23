Кавазашвили: Из-за ухода Мутко футболу будет очень больно

В эфире НСН заслуженный мастер спорта СССР заявил, что уход вице-премьера с поста президента РФС станет огромной потерей для российского футбола.

Вице-премьер Виталий Мутко в ближайшее время может покинуть пост президента Российского футбольного союза. Основными кандидатами на место являются — председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков и гендиректор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.



Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что российский футбол много потеряет с уходом Мутко.

«Будет очень больно, если Мутко уйдёт вообще от футбола. Несмотря на то, что у нас были различные претензии по разным футбольным вопросам, это не говорило о том. Что мы были против него. Мы просто знали, что это деятельнейший человек, имеющий огромную поддержку в высших эшелонах власти, человек, который принёс больше пользы футболу, чем многие и многие из тех, кто был до него. Дюков – фигура огромного масштаба. Он является одним из крупнейших руководителей газо-промышленного комплекса нашей страны. Я не знаю, сможет или нет он справиться с футбольной нагрузкой, сможет или нет находиться на футбольном Олимпе, работать в кабинете. Я, конечно, за. Но ему, конечно, надо подумать, справится ли он или станет свадебным генералом», - поделился своими мыслями Кавазашвили.

Напомним, с конца декабря 2017 года Мутко после того как попал под международные санкции временно прекратил вести деятельность главы РФС.