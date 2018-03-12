В РФС призвали арестовать Саввиди за срыв чемпионата Греции по футболу

ФОТО: Иван Саввиди // BBC.com

Вячеслав Колосков заявил НСН, что, выходя на поле с оружием, бизнесмен мог специально спровоцировать приостановку чемпионата.

Чемпионат Греции по футболу остановили на неопределённый срок после того, как президент клуба ПАОК российский бизнесмен Иван Саввиди стал угрожать на поле пистолетом судье. Отмечается, что полиция уже выдала ордер на арест провокатора, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил поведение бизнесмена.

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что целью Саввиди, вышедшего на поле с оружием, мог быть срыв турнира.

«Я, как бывший чиновник ФИФА, УЕФА, могу сказать то же, что сказали власти Греции: это безобразие. Этого человека надо арестовать и судить по законам Греции. Для чего останавливать чемпионат страны по футболу? Виноват конкретный человек, а чемпионат надо продолжать. Может, у него цель такая была — спровоцировать остановку соревнования», — предположил Колосков.

Добавим, что представитель бизнесмена Ивана Саввиди опроверг факт угрозы оружием судье. По его словам, владелец клуба никому не угрожал, а само ношение пистолета не запрещено законами Греции, пишет ТАСС. Отмечается, что арест бизнесмена был проведён не из-за угроз, а по причине его выхода на поле во время матча.