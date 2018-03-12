Бывший мэр Ростова не верит, что Саввиди угрожал оружием футбольному арбитру

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Бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев не верит в то, что экс-владелец ФК "Ростов" мог угрожать пистолетом на футбольном поле в Греции.

В Греции выдан ордер на арест российского бизнесмена, бывшего президента ФК «Ростов» Ивана Саввиди. Он обвиняется в угрозах оружием судье футбольного матча между принадлежащим ему греческим клубом ПАОК и командой АЕК.

Поводом для инцидента стал отказ судьи Георгиоса Коминиса засчитать гол, который был забит на последних минутах встречи. По мнению арбитра, имел место офсайд. С этим не согласился Иван Саввиди, который выбежал на поле с пистолетом в кобуре и, по сообщениям ряда СМИ, крикнул судье «Ты - мертвец». На некоторых фото с происшествия видно, что владелец ПАОКа тянется рукой к кобуре.

А вот бывший мэр Ростова-на-Дону, депутат Госдумы Михаил Чернышев, который много лет знает Ивана Саввиди еще с тех пор, когда бизнесмен владел фабрикой «Донской табак» и футбольным клубом «Ростов», уверен, что произошло недоразумение.

«Сомневаюсь, что он мог угрожать пистолетом, - категорично заявил НСН Чернышев. - Иван Саввиди – человек увлеченный, он всегда патронировал спорт, был спонсором футбольного клуба "Ростов" - и женского, и мужского. В свое время, например, я его попросил, а он откликнулся и взял под опеку гандбольную команду. Я понимаю, что в футболе эмоции могут перехлестывать через край, но говорить, что Саввиди может с пистолетом бросаться на судью, - я не могу себе это представить», - признался бывший мэр Ростова-на-Дону.

СМИ сообщают, что после инцидента с Саввиди было объявлено о приостановке чемпионата Греции. С критикой инцидента выступила УЕФА, однако последнее слово оставила за греческой Федерацией футбола. ПАОКу может грозить перевод в нижний дивизион.