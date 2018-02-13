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Спорт

«Политические уроды!» КПРФ ответила на запрет флага с Лениным на Олимпиаде

13 Февраля 2018 в 18:07
«Политические уроды!» КПРФ ответила на запрет флага с Лениным на Олимпиаде
Депутат Госдумы от КПРФ в беседе с НСН раскритиковал организаторов Игр в Пхенчхане за запрет флага с изображением Ленина.

У российских болельщиков в олимпийском Пхенчхане сотрудники стадиона попытались отобрать флаг с изображением Владимира Ленина (флаг Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи). А после вывели со стадиона, где они наблюдали за лыжными гонками. Об этом сообщает Газета.ру.

Организаторы соревнований заявили, что на данный шаг работников спортивного объекта вынудил тот факт, что коммунистическая символика запрещена в Южной Корее из-за сложных отношений с КНДР.

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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН раскритиковал действия организаторов, отметив, что в Корее есть «политические уроды».

«Международным террористом Ленина еще никто не признал и не признает. Его труды переведены на многие языки. Ленин никак к Северной Корее не относится, он здесь абсолютно ни при чем. Речь идет о том, что демократическое общество должно в первую очередь уважать человеческие ценности. Произошедшее говорит о непримиримости и злобе. Другие бы улыбнулись, тем более, что миром эта фигура признана. Но в семье не без политических уродов», - заявил Харитонов.

Отметим, флаг у россиян в итоге отбирать не стали. Один из них позже даже вернулся на стадион.

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