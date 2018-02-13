Молодые да ранние. Лыжники принесли России на ОИ-2018 сразу две награды

Юлия Белорукова. ФОТО: pyeongchang2018.com

По итогам соревновательного дня Олимпиады в Корее атлеты из России выиграли три бронзовые медали.

Истинное удовольствие получили сегодня те, кто решил поболеть за российских лыжников. В спринте классическим ходом разыгрывалось два комплекта наград.

В четвертьфинал пробились пятеро: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко. Причем, все они практически каждую гонку завершали на первых двух позициях, выходя напрямую в следующую стадию соревнований.

Но в борьбе за право стартовать в финальной шестерке Алексей Виценко попал в завал, с него слетели лыжи. Забавный факт. Помог ему вновь экипироваться тренер американцев, который находился на трассе. Увы, отквитать отставание Виценко не сумел. А вот наш самый опытный Александр Панжинский, который 4 года назад в Сочи стал серебряным призером, в своем полуфинале пересек черту только 4-м.

Так что в финале мы болели за единственного россиянина Александра Большунова. 21-летний спортсмен, безусловная звезда мирового лыжного спорта, но молодежного. И немногие верили, что он сможет на равных бороться с лидером сезона норвежцем Йоханнесем Хёсфлот Клебо и действующим чемпионом мира итальянцем Федерико Пеллегрино. Но Большунов очень уверенно провел финальный забег, принеся нашей команде бронзовую награду. До последнего держалась интрига: обошел или не обошел Большунова Пеллегрино. И только фотофиниш рассудил соперников.

А чуть ранее Юлия Белорукова также финишировала третьей в женском спринте. Она, как и Наталья Непряева, как и Большунов еще несколько лет может выступать на молодежном уровне, но точно также этой спортсменке выпала честь отправиться на Игры. Второй была норвежка Майке Касперсен Фалла. Белорукова финишировала третьей, уступив олимпийской чемпионке шведке Стине Нильссон всего три десятых секунды. Непряева была четвёртой.

4-кратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН не смогла скрывать своей радости.

«Мы рады за них до слез. Вся страна смотрела, болела, переживала! Это естественно И дальше будем болеть за наших спортсменов, ждать от них результатов, таких же радостных»! – поделилась эмоциями Раиса Сметанина.

Итак, в активе нашей команды - Олимпийских атлетов из России – 5 медалей: 4 бронзы и одно серебро. Утром российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли бронзу в дабл-миксте.

Увы, без медалей мы сегодня остались в конькобежном спорте - голландец Кьелд Нёйс выиграл дистанцию 1500 м. Россиянин Сергей Трофимов был только 18-м. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана завоевала золотую медаль зимних Игр на дистанции 500 м. Софья Просвирнова показала шестой результат (43,219).

В соревнованиях саночниц по итогам четырёх попыток победу одержала немка Натали Гайзенбергер, став трёхкратной олимпийской чемпионкой. Россиянка Екатерина Батурина расположилась на 15-й позиции.

Огорчила женская хоккейная сборная России по хоккею, которая потерпела разгромное поражение от команды США в матче группового этапа. Наша команда получила в свои ворота 5 безответных шайб. Но, несмотря на два поражения в группе, российская команда все равно выйдет в плей-офф по регламенту турнира. Напомним, в своём первом матче на турнире женская сборная также была разгромлена, игра с командой Канады закончилась с тем же счётом 0:5.



14 февраля начинается мужской хоккейный турнир, первым соперником команды Олега Знарка станут словаки.