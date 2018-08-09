«В Греции давно беспредел». Экс-арбитр ФИФА о нападении на россиян

Сергей Хусаинов в эфире НСН прокомментировал нападение греческих фанатов на российских репортеров.

Представители Российского футбольного союза сообщили, что организация обратится в УЕФА с требованием расследовать инцидент с нападением греческих фанатов на журналистов из России. По словам представителей СМИ, перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и московским «Спартаком» фанаты угрожали избить журналистов и отнимали у них личные вещи и деньги, а у входа в ложу прессы они напали на них. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не предпринимали необходимых мер для защиты россиян. В греческом клубе заявили, что журналисты сами провоцировали болельщиков ПАОКа и требуют предоставить доказательства нападений, пишет Газета.ру.

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН не был удивлен хулиганской выходкой греческих болельщиков.

«Неадекватное поведение греческих футбольных фанатов я наблюдал еще в 90-е годы. В то время я был свидетелем матча между двумя главными на тот момент клубами Греции. Что там творилось, вы себе не представляете, разве что только стрельбы не было. И битами, и креслами друг друга били. Потом мы сами попали в неприятную ситуацию. Играли в Афинах, и была нехорошая ситуация, хулиганы бросали монетами в скамейку запасных, что было достаточно болезненно. И никаких расследований, все тихо-спокойно замяли», - напомнил он.

Собеседник НСН призвал не молчать о случившемся и добиваться разбирательств по данному инциденту.

«В любом случае этот случай надо расследовать. Наших болельщиков наказывают за малейшие инциденты – кто-то палец показал, жест какой-то, кто-то высказывание сделал, к бананам придрались опять же. Болельщикам за подобные выходки предусмотрены запреты на выездные матчи, запреты на посещение домашних игр и другое. Но надо обратить внимание и на все инциденты, которые и там происходят. У них не так давно люди с кобурой выбегали на поле, неизвестно, был ли в ней пистолет или нет, но прецедент был. Дикость, учитывая, что это все-таки Европа. В целом, непонятно, почему к нашим репортерам было проявлено такое отношение. Оставлять это без внимания, конечно, нельзя. Молчать нельзя в любом случае», - заявил он.

Московский «Спартак» в свою очередь выступил с официальным заявлением по поводу нападения на российских журналистов. После жалоб представителей российских СМИ на действия греческих болельщиков, футбольный клуб «Спартак» предоставил им места в своем самолете, совершавшем чартерный рейс до Москвы, посчитав, что оставаться в Салониках журналистам небезопасно.