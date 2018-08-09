Горячие греческие парни. В ВОБ объяснили нападение фанатов ПАОКа на российскую прессу

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) рассказал НСН, почему в Греции распространен «лютый фанатизм».

В Греции местные фанаты напали на российских журналистов. Как сообщает Sport24.ru, перед началом матча между греческим ПАОК и московским «Спартаком» в Салониках болельщики греческой команды попытались прорваться в ложу прессы, несмотря на присутствие стюардов и полиции. До того как полиция и сотрудники стадиона остановили болельщиков, нападавшим удалось нанести несколько ударов по лицу представителям прессы.

По версии ПАОК, причиной конфликта стал провокационный жест одного из российских журналистов, пишет Газета.ру. Отмечается, что фанаты продолжили пытаться напасть на российских сотрудников прессы после матча, который завершился в пользу греческой команды со счетом 3:2.

Лютый фанатизм греков на домашней территории давно стал нормой, сказал в эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

«Греческие фанаты малоактивны в плане выездной деятельности, когда их команды, например, где-то в Европе играют. В плане домашнего фанатизма, конечно, у них очень оголтелый, лютый фанатизм. И с ножами там дерутся, например. Когда принципиальные матчи, город полыхает в буквальном смысле слова. Сколько российские команды в Греции играли, все это было видно. На футбольных, баскетбольных матчах очень жарко, и зачастую трибуны фанатам отдают, они там что хотят, то и делают. Охраной фанатов друг от друга занимаются по мере сил, но это очень сложно, их там очень много. Греция страна-то южная, люди горячие», — разъяснил Шпрыгин.По его словам, ненависть фанатов в адрес прессы могла быть вызвана тем, что СМИ часто бывают необъективными по отношению к болельщикам или заказными.Ранее стало известно, что в результате нападения в Салониках перед матчем ПАОК-«Спартак» пострадал один россиянин. По данным thestival.gr, вечером 7 августа десять человек напали на пятерых россиян, которые находились там в качестве туристов.Матч между греческим ПАОК и московским «Спартаком» стал первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.