Горячие греческие парни. В ВОБ объяснили нападение фанатов ПАОКа на российскую прессу

В Греции местные фанаты напали на российских журналистов. Как сообщает Sport24.ru, перед началом матча между греческим ПАОК и московским «Спартаком» в Салониках болельщики греческой команды попытались прорваться в ложу прессы, несмотря на присутствие стюардов и полиции. До того как полиция и сотрудники стадиона остановили болельщиков, нападавшим удалось нанести несколько ударов по лицу представителям прессы.
По версии ПАОК, причиной конфликта стал провокационный жест одного из российских журналистов, пишет Газета.ру. Отмечается, что фанаты продолжили пытаться напасть на российских сотрудников прессы после матча, который завершился в пользу греческой команды со счетом 3:2.
Лютый фанатизм греков на домашней территории давно стал нормой, сказал в эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
По его словам, ненависть фанатов в адрес прессы могла быть вызвана тем, что СМИ часто бывают необъективными по отношению к болельщикам или заказными.
Ранее стало известно, что в результате нападения в Салониках перед матчем ПАОК-«Спартак» пострадал один россиянин. По данным thestival.gr, вечером 7 августа десять человек напали на пятерых россиян, которые находились там в качестве туристов.
Матч между греческим ПАОК и московским «Спартаком» стал первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.