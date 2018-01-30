В Госдуме призвали спортсменов не отказываться от Олимпиады

ФОТО: Ольга ГРаф // РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат ГД в эфире НСН заявил, что Граф отказалсь от Олимпийских игр из чувства товарищества.

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Сочи, конькобежка Ольга Граф приняла решение не участвовать в Играх в Пхёнчхане, несмотря на приглашение от МОК, сообщает RT. О своём решении спортсменка сообщила в Instagram. По её словам, спорт «стал разменной монетой в грязных политических играх». В свою очередь, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков с уважением принял отказ Ольги Граф.

На фоне решения Ольги Граф член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв в эфире НСН призвал остальных спортсменов не бойкотировать Олимпиаду.

«Я не могу упрекать её за это или одобрять этот поступок. Если пойдёт цепная реакция по отказу наших спортсменов, это не очень хорошо. Если будет бойкот, это грозит дисквалификацией нашего Олимпийского комитета на два будущих олимпийских цикла. Целое поколение выбивается из обоймы. Это будет катастрофическое решение. Поэтому я призываю спортсменов внимательно отнестись к своим решениям. Не надо расстраиваться раньше времени и складывать руки. Тут многое зависит от удачи и состояния других спортсменов. Поддержка России не станет меньше от того, что наши ребята не смогут участвовать под нашими флагами. Поэтому я призываю спортсменов ехать на Олимпийские игры», - заявил депутат.

По словам Дмитрия Свищёва, Ольга Граф проявила чувство товарищества, отказываясь от участия в Олимпиаде.

«Чисто по-человечески я могу её понять. Она готовилась в составе команды и планировала участвовать в эстафете. В последнее время у неё были не такие высокие результаты, но в эстафете она могла бы со своими товарищами показать высокий результат. Когда нашим ведущим спортсменам не дали приглашение, шансы занять высокое место в эстафете у наших ребят не очень высокие. Поэтому она расстроилась, вся её многолетняя подготовка была бесполезной. Тем, что она пишет, Граф проявила чувство товарищества», - подчеркнул Свищёв.

Напомним, к участию в Олимпиаде в Южной Корее допущены лишь 169 спортсменов из России. Все они выступят на соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение было принято Международным олимпийским комитетом, сообщает Ura.ru . Ранее МОК не направил приглашение на Игры ведущим российским спортсменам, в том числе биатлонисту Антону Шипулину, шорт-трекисту Виктору Ану, лыжнику Сергею Устюгову.