Спортивный агент: Сотни российских чемпионов собираются менять гражданство

В эфире НСН Андрей Митьков выразил мнение, что ситуации с недопуском российских спортсменов продлится до летних Олимпийских игр 2020 года.

Очередное решение Международного олимпийского комитета коснулось ведущих российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах. Накануне, 23 января, МОК не включил в список потенциальных участников Олимпийских игр в Южной Корее шорт-трекиста Виктора Ана, бобслеиста Романа Кошелева, биатлониста Антона Шипулина, ряд сильнейших фигуристов и хоккеистов.



В эфире НСН спортивный агент пятикратной олимпийской чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой Андрей Митьков предположил, что развитие спорта высших достижений в РФ идет на спад и многие атлеты выберут для спортивной карьеры другие страны.

«Это решение стало очередным следствием длинной череды ошибок, действия и бездействия высших руководителей российского спорта и кураторов спорта в высших эшелонах власти. Предлагалось идти, защищаться и пытаться играть на опережение, но все это не сработало. Сейчас мы получаем то, что получаем. Причем, далеко не все фамилии озвучены, будет еще второй отсев. В МОК созданы две рабочие группы, которые этим занимаются», - отметил спортивный агент.

Он пояснил, что российские спортсмены не проходят отбор для участия в Олимпиаде, а получают приглашения из-за того, что Олимпийский комитет России был ранее исключен из МОК.

«Нас «забанили». Есть понимание, что эта ситуация продлится до летних Олимпийских игр 2020 года, когда МОК также будет приглашать российских спортсменов», - считает Митьков.

Уже сейчас, по словам спортивного агента, спортсмены-чемпионы по летним видам спорта задумываются – стоит ли им готовиться к Олимпиаде, на которую их могут не позвать.

«До этих Игр еще фактически три года. Сейчас спортсмены по летним видам спорта, которых в пример больше, чем зимников, смотрят и понимают, что будут пахать, корячится, а в последний момент их просто не пригласят на Олимпийские игры. Зачем тогда все это? Сейчас те, кто реально влюблен спорт, связывает свою жизнь со спортивной карьерой мне и моим коллегам задают вопрос: как перейти в другую страну, чтобы выступить на Олимпиаде? У нас один переход спортсмена в другую страну создает ажиотаж, а представьте, если 10, 50, 200 спортсменов в течение следующего года поменяют гражданство? Самые крутые, перспективные, те, кто хочет реально добиваться успехов в спорте и готов ради этого на определенные жертвы, переедут в другую страну», - отметил эксперт.

По этой же причине многие родители уже сейчас отказываются отдавать своих детей в спорт высших достижений.

«Российский спорт высших достижений затухает, умирает. Число детей, которые приходят в спортивные секции, разительно уменьшается. Я вижу это по своим знакомым, общаюсь с тренерами в спортивных школах. Большая часть тех, кто приходит, занимаются для себя, а не для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами, - рассказал Митьков. - Для участия в Олимпиаде нужно восемь лет в профессиональном спорте, а до этого еще 8-10 лет подготовительного этапа детско-юношеского спорта. Итого, ты 16-20 лет отдаешь спорту, а потом не едешь на главный старт своей карьеры. Какой родитель захочет жертвовать своим ребенком?».

Олимпийский комитет России ранее объявил о несогласии с предложением МОК не включать в окончательный заявочный список как ранее отстраненных действующих спортсменов, так и тех, чьи фамилии были объявлены позднее, сообщает ТАСС.



Зимняя Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.