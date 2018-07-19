Тягачёв рассказал, откуда берутся новые олимпийские виды спорта

Почётный президент Олимпийского комитета России считает, что российским представителям новых олимпийских видов спорта надо брать пример с нашего футбола.

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпиады-2022 в Пекине семь новых дисциплин. Об этом сообщается на сайте организации. Приводится список новых дисциплин: соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачёв в эфире НСН заявил, что успеха в новых для Олимпиад видах спорта Россия может достичь при серьёзной комплексной работе как спортсменов, так и организаторов.

«Наша задача – готовить команды в новых олимпийских видах спорта. У нас уже есть результаты и успехи в шорт-треке, фристайле, могуле. Уверен, что мы сможем создать хорошую команду в тех дисциплинах, которые у нас прогрессируют. Сложнее будет в тех, где не было у нас результатов: прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин, например», — отметил Тягачёв.

По его словам, для хорошей подготовки в России спортсменам созданы все условия.

«Нам в этих видах спорта нужно иметь не только сборную, но и детские спортивные школы и т.д. Но, тем не менее, поскольку вопрос уже решён, нам нужно готовиться в тех дисциплинах, в которых мы ещё послабее. Для подготовки есть базы, осталось только много трудиться. Работать надо – как показал наш футбол!»

Тягачёв отметил, что наблюдается тенденция к постоянному расширению программ как зимних, так и летних Олимпиад.

«Кто же продвигает эти виды спорта? Не наш олимпийский комитет. Это виды спорта, которые особо прогрессируют в США, Канаде, в некоторых европейских странах - во Франции, Австрии. Получается, что это заслуга национальных олимпийских комитетов перечисленных мною стран», - заключил собеседник НСН.

Напомним, Олимпиада-2022 пройдет в Пекине. На соревнованиях ожидается рекордное для зимних Олимпийских игр количество спортсменок и женских соревнований. Число женщин-участницы вырастет до 45,44 процента с 41 процента.