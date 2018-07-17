Ветеран ЦСКА: Нашим футбольным миллионерам хватит и грамоты за ЧМ-2018!

Владимир Пономарёв заявил НСН, что нынешние игроки сборной зарабатывают гораздо приличнее своих советских предшественников.

Сборную России по футболу, а также её тренера Станислава Черчесова наградят по итогам чемпионата мира почётными грамотами. Такое предложение Госдумы поддержал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН заявил, что такого награждения вполне достаточно для футболистов, которые зарабатывают миллионы (слушайте аудио).

«Они ребята все богатые, правильно? Это мы бедные были, ну, как бедные, как все. А они богатые, чего их награждать, премию им, что ли давать? Они и так миллионеры, куда им ещё. Почётной грамоты достаточно вполне», — заявил заслуженный футболист.

Напомним, российская сборная впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства по футболу. В матче этого этапа россияне уступили хорватам, которые впоследствии взяли серебро мундиаля, пропустив на первую позицию французов. Финальный матч ЧМ-2018 отгремел 15 июля на стадионе «Лужники».