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Спорт

Тягачев предсказал результаты Олимпиады без Шипулина, Устюгова и Ана

23 Января 2018 в 13:21
Тягачев предсказал результаты Олимпиады без Шипулина, Устюгова и Ана
Почетный президент ОКР в эфире НСН рассказал, во что обойдется российской олимпийской сборной отстранение сильнейших спортсменов.

Международный олимпийский комитет пока не включил в список приглашённых на Олимпийские игры в Пхёнчхан российских спортсменов лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина и двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова.  Ранее стало известно, что к участию в Играх не допустят шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в эфире НСН рассказал, к чему это может привести. (cлушайте аудио)

«Когда нет сильнейших спортсменов – если даже тот же Шипулин еще не выиграл ни одного старта, - то ситуация какова: в спортивном мире есть законы – если ты на кубке мира не выигрываешь этапы, то у тебя шансов выиграть медаль на Олимпиаде очень мало. И когда наша страна будет участвовать в Олимпиаде, в общем зачете, из-за того, что у нас не будут выступать сильнейшие спортсмены, она займет, скажем, седьмое-восьмое место. То весь мир, который нас не любит, будет говорить, что без допинга они занимают только восьмые-девятые места», - посетовал он.

Напомним,  МОК уже сократил более чем на сотню человек список приглашенных в Пхёнчхан российских спортсменов.

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