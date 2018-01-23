Ан, Шипулин и Устюгов не включены в список приглашённых на Олимпиаду спортсменов

Международный олимпийский комитет пока что не включил в список приглашённых на Олимпиаду в Пхёнчхан спортсменов из России лидера сборной РФ по биатлону Антона Шипулина и двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. В списке не оказалось таких спортсменов, как Виктор Ан, Шипулин или Устюгов», - цитирует слова Позднякова RT.

Ранее стало известно, что шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана не допустят до Олимпийских игр, сообщает Газета.ру . Сейчас известно, что МОК уже сократила список российских спортсменов, которые поедут в Пхёнчхан, на 100 человек, сообщает Ura.ru .