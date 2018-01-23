Ан, Шипулин и Устюгов не включены в список приглашённых на Олимпиаду спортсменов

Международный олимпийский комитет пока что не включил в список приглашённых на Олимпиаду в Пхёнчхан спортсменов из России лидера сборной РФ по биатлону Антона Шипулина и двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.
«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. В списке не оказалось таких спортсменов, как Виктор Ан, Шипулин или Устюгов», - цитирует слова Позднякова RT.
Ранее стало известно, что шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана не допустят до Олимпийских игр, сообщает Газета.ру. Сейчас известно, что МОК уже сократила список российских спортсменов, которые поедут в Пхёнчхан, на 100 человек, сообщает Ura.ru.