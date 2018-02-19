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Спорт

Туктамышева: Прерванная тренировка Загитовой не скажется на ее результатах

19 Февраля 2018 в 16:57
Туктамышева: Прерванная тренировка Загитовой не скажется на ее результатах
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева уверила НСН, что сорванная тренировка не повлияет на выступление Алины Загитовой.

Офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Алины Загитовой. Сегодня утром она вместе с Евгенией Медведевой прилетела из Японии в Корею, чтобы провести последние тренировки перед стартом олимпийского турнира. Через пять минут, как началась тренировка, у Загитовой взяли кровь, а вот физиологически мочу юная фигуристка сдать не смогла – очень переволновалась. В итоге занятие пришлось завершить досрочно.  

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в беседе с НСН выразила уверенность, что все российские олимпийцы, представляющие страну в фигурном катании, абсолютно чисты (слушайте аудио).

«Раз они так сделали, то имели на это право. Хорошо, что это не произошло непосредственно перед стартом. Алина еще очень юная девушка, думаю, она сумеет прийти в норму, восстановиться. Я уверена, что у фигуристов ничего не найдут. Но давление, конечно, чувствуется»,  - поделилась с НСН своими мыслями по этому поводу фигуристка.

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Соревнования в женском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане пройдут 21 и 23 февраля. Команду Олимпийских атлетов из России представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

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