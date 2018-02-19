Спортивный юрист: CAS может дисквалифицировать результат Крушельницкого, но не его самого

Юрист Артем Пацев пояснил НСН, кто виноват, что в организме Александра Крушельницкого нашли допинг.

20 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Александра Крушельницкого. Допинг-проба А российского керлингиста, бронзового призера Игр-2018 показала наличие в его организме запрещенного препарата мельдония.

Сегодня вечером или завтра утром будет вскрыта допинг-проба В. По неофициальной информации она тоже оказалась положительной. При этом Крушельницкий, как и все олимпийские атлеты из России, допущенные МОК до Игр в Корее, прошел несколько допинг-проверок. И все они показали, что Александр чист. Многие эксперты, в том числе депутат Госдумы Светлана Журова и руководители федерации керлинга полагают, что это провокация, и допинг был подсыпан Крушельницкому намеренно. Сам спортсмен не исключает вины в этом эпизоде кого-то из членов сборной, не попавших на Игры в Пхенчхане.

Спортивный юрист Артем Пацев пояснил НСН, чего ожидать от завтрашнего заседания CAS (слушайте аудио).

«Для принятия решение выездной коллегии Спортивного арбитражного суда, которая работает на Олимпиаде, неважно по чьей вине или халатности попало запрещенное вещество в организм спортсмена. Их задача зафиксировать: да или нет. Если был препарат, то результат спортсмена автоматически дисквалифицируется. А уже затем, на стадии разбирательства можно выяснять, кто виноват, почему, каковая вина спортсмена. Что касается мельдония, то он действительно достаточно долго выводится из организма. Теоретически может вообще никогда не вывестись полностью. Как Крушельницкого проверяли, это вопрос к сотрудникам Федерального Медико-Биологического Агентства. CAS определяет дисквалификацию результата, Международная федерация дисквалификацию для спортсмена», - пояснил Пацев.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев произошедшее объяснил так. «Есть мнение, что к концу Олимпиады МОК мог рассмотреть вопрос о восстановлении ОКР. И мог даже разрешить пройти на закрытие Олимпиады с российским флагом. Это, безусловно, было бы большим шагом вперед к восстановлению положительного отношения к спорту. Видимо есть силы, которые не хотят этого позволить. Было много людей, который не согласились с решением МОК о том, чтобы допустить до Олимпийских игр наших спортсменов под названием: «Олимпийские атлеты из России». Они хотели, чтобы мы нигде не принимали участие», - резюмировал парламентарий.