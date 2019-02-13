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Спорт

Тренер сборной подсказал Путину, с чего начать осваивать сноуборд

13 Февраля 2019 в 18:47
Тренер сборной подсказал Путину, с чего начать осваивать сноуборд

Второй тренер сборной России по сноуборду в эфире НСН рассказал, какую экипировку выбрать президенту для вхождения в новый вид спорта.

Президент России Владимир Путин во время катания на лыжах в Сочи предположил, что может попробовать встать на сноуборд, сообщает РИА Новости. Он пришел покататься туда на горных лыжах вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в перерыве переговоров, которые проходят в сочинской резиденции главы российского государства. Лидер РФ в целом положительно оценил горнолыжный склон, пообщавшись с посетителями. Один из них спросил у президента, не желает ли тот освоить доску. «Нет, может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», — ответил Путин.

Денис Салагаев, второй тренер сборной России по сноуборду в эфире НСН объяснил, какую доску лучше использовать начинающему сноубордисту.

Медик: Лыжи полезны для души

«После лыж сноуборд осваивается уже быстрее - координация уже наработана. Совет такой – вставать сначала на мягкую доску, будет легче учиться. Есть доски для фристайла, есть для фрирайда, но на жесткой доске учиться намного сложнее, сначала лучше опробовать мягкий сноуборд», - отметил он.

Ранее сообщалось, что российский сноубордист Максим Буров выиграл золотую медаль по лыжной акробатике на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу. Мировое первенство проходит в городе Дир-Вэлли, американского штата Юта. В финале 20-летний спортсмен оказался лучше украинца Александра Абраменко и швейцарца Ной Рота, которые стали, соответственно, серебряным и бронзовым призёрами.

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