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Спорт

Тренер Сабитов призвал сборную России по футболу не задирать нос

16 Августа 2018 в 17:54
Тренер Сабитов призвал сборную России по футболу не задирать нос
Российский тренер Равиль Сабитов в эфире НСН порадовался взлету сборной в рейтинге, но предостерег от головокружения.
Сборная России по футболу совершила рекордный рывок в рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова поднялась сразу на 21 позицию, и занимает 49-е место. В ее активе 1410 очков. Как отмечает Газета.ру, причиной локального взлета стал выход в ¼ финала чемпионата мира-2018.

Известный российский футболист и тренер Равиль Сабитов признался НСН, что команде важно продолжать наращивать свои позиции в мировом футболе.

«Любое движение вверх – это всегда очень хорошо, пусть и медленное. Теперь главное не останавливаться и не падать», - оценил прогресс национальной команды специалист.

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На чемпионате мира сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф и добралась до четвертьфинала. В матче 1/8 финала команда Станислава Черчесова по пенальти обыграла команду Испании, считавшуюся фаворитом мундиаля. В 1/4 финала опять- таки в серии 11-метровых россияне проиграли хорватам. Именно этот успех поспособствовал резкому взлету россиян в рейтинге.

«Рейтинг точно отражает реальные силы нашей команды. То, что мы заслуживаем, на том месте и находимся. До начала чемпионата мы были на 70-м месте, сейчас - на 49-м месте. Такой большой скачок произошел благодаря нашему удачному выступлению на мундиале. Слишком много времени мы «потратили», чтобы упасть на самое дно рейтинга. И шаг за шагом нужно возвращать былые позиции, но сразу этого не произойдет», - отметил Сабитов.

Добавим, сборная России 7 сентября сыграет гостевой поединок в Лиге Наций с командой Турции. 10 числа в рамках Лиги Наций подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу в Ростове-на-Дону против чехов.

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