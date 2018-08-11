Журова: Историю с украинской сборной в отеле «Москва» придумали журналисты

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко ФОТО: «ФАКТЫ»

Депутат Госдумы прокомментировала для НСН отказ украинских футболистов заселяться в отель с говорящим названием.

Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в гостиницу «Москва» в чешском городе Злин перед стартовым матчем Лиги наций 6 сентября по политическим причинам. СМИ пишут, что команда Андрея Шевченко в итоге предпочла забронировать номера в двух соседних гостиницах.

, обсуждая сэту историю, предположила, что это всего лишь газетная утка.

«Смею предположить, что в Чехии достаточно гостиниц с другим названием. И думаю, что это не более, чем журналистская «утка». Ведь менеджеры, зная о нынешних отношениях между Россией и Украиной, просто изначально не выбрали бы этот отель, даже не бронировали организаторы его. Но захотели сделать из этого новость, и лишний раз напомнили о русофобских настроениях», - высказала свое мнение Светлана Журова.

В условиях, мягко говоря, натянутых отношений между Москвой и Киевом, желающих подлить масла в огонь найдется немало. «Но спортивная этика должна быть превыше политических конфликтов», - заверила российский парламентарий корреспондента

«В моей практике такого не было, потому что я воспитывалась по олимпийскому принципу: не должно быть никакой дискриминации. И МОК всегда этому постулату следовал. Можно же испытывать негатив к тому или иному человеку. Но, если ты вышел на дорожку, таких чувств не должно быть никогда. Нужно откинуть все национальные предрассудки, иначе это, к сожалению, времена Гитлера. А МОК такую позицию не поддержит ни-ког-да», - озвучила свою позицию депутат Госдумы

Добавим, матч Лиги наций пройдет в небольшом городке Угерске-Градиште, что в 30-ти километрах от Злина, и вечером 5 сентября сборная Украины проведет там традиционную тренировку, а днем позже – саму игру.