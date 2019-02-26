Тренер фигуристки Туктамышевой остался недоволен составом сборной

Алексей Мишин в эфире НСН заявил о своей жёсткой позиции в отношении решения Федерации фигурного катания.



Стала известна официальная заявка сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию. В основной женский состав попали Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева оказались в запасе.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что из-за нехватки времени для серьезного анализа последних результатов Медведевой и Туктамышевой было решено включить в заявку тех фигуристок, которые участвовали в чемпионате Европы — Загитову, Самодурову и Константинову.

В итоге в основной состав сборной действительно попали только участницы ЧЕ, а Медведева и Туктамышева оказались расположены в алфавитном порядке в списке замен.

Наставник российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин​ остался недоволен решением федерации. В диалоге с НСН он отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что его мнение окажется «слишком жестким».

«Я вас уважаю, но комментировать не буду, потому что может получиться жестко, я пока этого не хочу», - заявил он.

При этом в Федерации фигурного катания на коньках России подчеркнули, что имеют право вносить изменения до старта чемпионата мира. Мировое первенство будет проходить в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Напомним, фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75).

