Медведева стала победителем Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75).

Ранее российский фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН назвал прошедший Чемпионат России по фигурному катанию уникальным. Для Евгении Медведевой скамейка запасных, по его мнению, - это возможность пройти перезагрузку. «Жене сейчас нужно больше сконцентрироваться на изучении более сложных прыжков, каскадов, потому что в следующем сезоне бороться за победу с тем набором элементов, которые у Жени есть сейчас, будет невозможно», - отметил тренер.

В финале Кубка России Медведева исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, аксель в два с половиной оборота и тройной риттбергер. Короткую программу фигуристка поменяла по ходу сезона, уточняют «Дни.ру».