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Спорт

Тихонов: Нам некем заменить Столбову и Букина

23 Января 2018 в 17:44
Тихонов: Нам некем заменить Столбову и Букина
Фото: vladtime.ru

В эфире НСН фигурист назвал безосновательным очередное решение МОК о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, фигурист Алексей Тихонов в эфире НСН выразил надежду, что Федерация поборется за то, чтобы отстоять их право на участие в Играх-2018.

«Я ошарашен этой новостью. Мне абсолютно непонятны причины этого решения. Ребята никогда не была замечены в применении допинга и ни в чем таком, насколько я знаю этих спортсменов. Они столько времени проводят на льду на тренировках, чтобы оттачивать свое мастерство, свое искусство и радовать своего зрителя, - отметил российский фигурист. - Это очень плохая новость и я надеюсь, что Федерация (ФФККР – прим. НСН), страна еще поборются за своих спортсменов».

По словам Тихонова, пары Столбовой и Федора Климова и танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин катаются на таком высоком уровне, что заменить их фактически некем. «Столбова с Федором Климовым - это уникальный дуэт, который обладает ярким стилем катания, единственным во всем мире. Следующая пара, которая идет за ними, она пониже уровнем катания - дуэт Кристина Астахова и Алексей Роганов. Они могут поехать. Но я считаю, что эти два дуэта – один в парах, другой – в спортивных танцах, они, к сожалению, незаменимы», - отметил Тихонов. 

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Ксения Столбова в паре с Федором Климовым - олимпийские чемпионы Сочи в команде, серебряные призеры в личном турнире. Танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин - двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы. Пары на днях выиграли медали чемпионата Европы в Москве и по спортивному принципу были включены федерацией в состав сборной для участия в Олимпиаде, пишет «Российская газета».

Ранее МОК не допустил до участия в предстоящей Олимпиаде шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Также в список приглашённых на Олимпийские игры пока не включили лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина и ряд ведущих хоккеистов российской сборной.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее откроются 9 февраля.

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