Терентьев: Два золото и серебро – хороший старт для наших паралимпийцев!

РИА Новости

Михаил Терентьев в эфире НСН похвалил выступающих в Пхенчхане российских атлетов с первыми медалями Паралимпиады-2018.

Российские паралимпийцы победно стартовала на Играх в Пхенчхане. В субботу, 10 марта, российские биатлонистки выиграли две золотые и одну серебряную медаль в двух гонках. Так, Екатерина Румянцева стала паралимпийской чемпионкой в биатлонной в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя». Анна Миленина в той же гонке завоевала серебро.

Еще одно золото принесла в копилку сборной биатлонистка Михалина Лысова, которая победила в шестикилометровой гонке по биатлону для спортсменов в нарушением зрения.

Член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета, депутат Госдумы Михаил Терентьев в эфире НСН заявил, что гордится российской командой.

«Наши атлеты на Паралимпиаде начали хорошо – две золотых медали, одна серебряная. Все довольны хорошим выступлением наших спортсменов. Сегодня и завтра пройдут соревнования горнолыжников, следж-керлингистов и лыжные гонки. Так что все еще впереди», - заявил собеседник агентства.

Он напомни, что команда прилетела в Пхенчхан в усеченном составе. К Играм не были допущены следж-хоккеисты и мужская сборная по лыжным гонкам и биатлону. Тем, кто был допущен, тоже приходится несладко. К российским атлетам сегодня приковано повышенное внимание со стороны Международного паралимпийского комитета и допинговых офицеров.

«Каждый спортсмен нашей сборной прошел допинг-тест сразу по прилету. Второй тест был после выступления на соревнованиях. К тем, кто получил призы, внимание самое пристальное. Также внимательно смотрят за тем, как команда и спортсмены соблюдают те критерии, который выставил МПК. Мы не говорим, что приехали из России, не показываем национальные символы, флаг, не поем гимн. Обстановка в связи с этим весьма нервозная, потому что постоянно излишний контроль за каждым атлетом».

Терентьев отметил, что российские флаги запрещены даже на трибунах. За исполнением этого предписания МПК тщательно следит.

«Конечно, мы все поддерживаем наших атлетов, как можем, как разрешено. Самое главное – это их имена и фамилии. Слава Богу, они в протоколе есть, звучат убедительно и по-русски», - заключил Михаил Терентьев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил биатлонисток Екатерину Румянцеву, Михалину Лысову и Анну Миленину с медалями на Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Глава кабмина похвалил девушек за проявленную волю к победе, настоящий спортивный характер и высокое мастерство.