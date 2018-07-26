Сумасшедшие суммы! Ветеран футбола о новом контракте Черчесова

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В эфире НСН Владимир Пономарёв отметил, что зарплата главного тренера должна быть не фиксированной на весь год, а зависеть от результатов команды.

Российский футбольный союз официально согласовал назначение главного тренера сборной страны Станислава Черчесова на новый срок, а также — условия нового контракта со специалистом. Новое соглашение, как сообщает ТАСС, будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на два, а бюджет на весь тренерский штаб составит 2,5 млн евро в год.



Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН отметил, что по сравнению с зарплатами главных наставников в других странах, назначенная сумма не такая большая.

«Прекрасная зарплата. Но соответствует ли она занимаемому положению сборной? Наверное, да. Все-таки вошли в восьмерку сильнейших команд, Черчесов провел большую работу. По сравнению с зарплатами тренеров в других странах у него, наверное, не самая большая», - отметил Пономарёв.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «Зенита» 53-летний Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом по обоюдному согласию и переходе на работу со сборной Италии. По контракту с «Зенитом» тренер получал 6 млн евро в год, а в сборной Манчини будет получать около 2 млн евро ежегодно.

Однако, по мнению ветерана футбола, зарплата главного тренера должна быть не фиксированной на весь год, а зависеть от результатов команды.

«Это было бы интереснее и лучше для тренера и понятнее для народа. А то, независимо от того, какое заняла команда место и как она сыграла, штаб получает свои 2,5 млн евро. Сумасшедшие суммы! Может быть, зря их обнародовали. Это не совсем этично, на фоне того, что у некоторых россиян зарплаты не превышают шести тысяч рублей», - добавил собеседник НСН.

Напомним, во главе с Черчесовым сборная России по футболу дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. До того, как возглавить сборную в 2016 году, наставник работал с московскими «Спартаком» и «Динамо», сочинской «Жемчужиной», грозненским «Тереком», пермским «Амкаром» и другими командами. Предыдущим главным тренером сборной РФ был Леонид Слуцкий.