Манчини покинет питерский «Зенит»

Главный тренер «Зенита» 53-летний Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом по обоюдному согласию, пишет «Corriere della sera».

О расторжении контракта, по сведениям газеты, будет объявлено 14 мая, а на следующий день специалист подпишет соглашение со сборной Италии. В сборной Манчини будет получать около 2 млн евро в год. По контракту с «Зенитом» тренер получает 6 млн евро в год.

Манчини проработал в «Зените» менее года. За один тур до конца чемпионата России питерская команда занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.