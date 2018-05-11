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Манчини покинет питерский «Зенит»

11 Мая 2018 в 22:22
Манчини покинет питерский «Зенит»

Главный тренер «Зенита» 53-летний Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом по обоюдному согласию, пишет «Corriere della sera».

О расторжении контракта, по сведениям газеты, будет объявлено 14 мая, а на следующий день специалист подпишет соглашение со сборной Италии. В сборной Манчини будет получать около 2 млн евро в год. По контракту с «Зенитом» тренер получает 6 млн евро в год.

Манчини проработал в «Зените» менее года. За один тур до конца чемпионата России питерская команда занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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