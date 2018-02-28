Спортивный юрист призвал РУСАДА прекратить «страусиную» политику

Артем Пацев рассказал НСН, как правильно использовать новые поправки в кодекс WADA.

Россия может лишиться права на подачу заявок и проведение международных спортивных соревнований. С 1 апреля 2018 года вступят в силу поправки в кодекс Всемирного антидопингового агентства, по которым заявки будут принимать только от тех стран, национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация которых соответствуют кодексу WADA. Об этом сообщила менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюран.

В эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев призвал не толковать новые поправки, как запрет России на проведение международных соревнований (слушайте аудио):

«WADA ничего никому не запрещает. Будут усилены и ужесточены, с одной стороны, а с другой стороны, более детально прописаны условия, при которых национальная антидопинговая организация признается соответствующей или не соответствующей кодексу, и установлена процедура обжалования по этому. РУСАДА необходимо будет крепко подумать после 1 апреля, перестать рассыпаться в благодарностях по отношению к WADA и принимать какие-то ненормальные условия восстановления, а необходимо будет действительно начать работать. Если РУСАДА полагает, что требования WADA либо заведомо невыполнимы, либо не обоснованы, то начать процедуру обжалования. Если руководство РУСАДА будет продолжать политику страусиную и делать вид, что ничего не происходит, то никакого восстановления не будет», - заявил Пацев.

Напомним, что московская антидопинговая лаборатория (РУСАДА) так и не была восставлена в правах после того, как в 2015 году было признано не соответствующим кодексу WADA. В ноябре 2017 года на заседании в Суеле Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах, передает ТАСС. Однако, как сообщили в организации, есть вероятность, что положительное решение примут до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года.