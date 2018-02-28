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Спорт

Газзаев: WADA продолжает политическую травлю российского спорта

28 Февраля 2018 в 09:25
Газзаев: WADA продолжает политическую травлю российского спорта
Депутат ГД и заслуженный тренер России выразил в эфире НСН свое недовольство возможным запретом России на международные соревнования из-за поправок в кодекс Всемирного антидопингового агентства.

Менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд подтвердила появившуюся в СМИ информацию, что с 1 апреля 2018 года Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований. Согласно новым поправкам в кодекс Всемирного антидопингового агентства, заявки будут принимать только от тех стран, национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация которых соответствуют кодексу WADA. в ноябре 2015 года WADA присвоило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус несоответствия своему кодексу.

В эфире НСН депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал сложившуюся ситуацию «травлей» (слушайте аудио):

«По моему глубокому убеждению, это политическая ангажированность со стороны WADA и низкий профессиональный уровень Всемирного антидопингового агентства. Наши атлеты участвовали в Олимпийских играх в нейтральном статусе, продемонстрировали всему миру выдающееся мастерство, мужество. Я считаю, что это явно предвзятое отношение со стороны международных Олимпийских организаций и, в первую очередь, WADA, которое, я бы сказал, продолжает хорошо знакомый нам с вами сюжет дискриминации и политической травли российского спорта», - заявил Газзаев. 

Ранее в эфире НСН глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев усомнился, что WADA обладает полномочиями ограничивать возможность проведения международных соревнований.

Напомним, что в ноябре 2017 года на заседании в Сеуле Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах. Однако, как сообщили в организации, есть вероятность, что положительное решение примут до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года. 

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