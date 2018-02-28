Газзаев: WADA продолжает политическую травлю российского спорта

Депутат ГД и заслуженный тренер России выразил в эфире НСН свое недовольство возможным запретом России на международные соревнования из-за поправок в кодекс Всемирного антидопингового агентства.

Менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд подтвердила появившуюся в СМИ информацию, что с 1 апреля 2018 года Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований. Согласно новым поправкам в кодекс Всемирного антидопингового агентства, заявки будут принимать только от тех стран, национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация которых соответствуют кодексу WADA. в ноябре 2015 года WADA присвоило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус несоответствия своему кодексу.

В эфире НСН депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал сложившуюся ситуацию «травлей» (слушайте аудио):

«По моему глубокому убеждению, это политическая ангажированность со стороны WADA и низкий профессиональный уровень Всемирного антидопингового агентства. Наши атлеты участвовали в Олимпийских играх в нейтральном статусе, продемонстрировали всему миру выдающееся мастерство, мужество. Я считаю, что это явно предвзятое отношение со стороны международных Олимпийских организаций и, в первую очередь, WADA, которое, я бы сказал, продолжает хорошо знакомый нам с вами сюжет дискриминации и политической травли российского спорта», - заявил Газзаев.