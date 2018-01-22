СМИ назвали причину недопуска Виктора Ана к Олимпиаде

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин корейского происхождения Виктор Ан не допущен к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Также не допущены партнеры Ана по команде - Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

Они вычеркнуты из списка в связи с упоминанием их имён в докладе Ричарда Макларена. Уроженец Южной Кореи Ан Хен Су решил сменить гражданство после травм, когда потерял возможность выступать за свою родину. На Играх в Сочи в составе сборной России он завоевал две золотые и бронзовую медали, а также помог команде выиграть эстафету.