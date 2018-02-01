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Спорт

Скелетонистка Потылицына о поездке в Пхенчхан: Мы будем бороться!

1 Февраля 2018 в 17:33
Скелетонистка Потылицына о поездке в Пхенчхан: Мы будем бороться!
ФОТО: Ольга Потылицына/Instagram

Скелетонистка Ольга Потылицына в эфире НСН поделилась своими планами относительно участия в зимних Играх в Пхенчхане.

Российская скелетонистка Ольга Потылицына стала одной из 28 российских спортсменов, с  которых Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)  снял пожизненное отстранение от олимпийских Игр. CAS удовлетворил её апелляцию на решение Международного олимпийского комитета о пожизненной дисквалификации и аннулировании результатов.

Скелетонистка Ольга Потылицина в эфире НСН рассказала о своих планах относительно участия в зимних Играх в Пхенчхане:

«Не знаю, как на это [решение CAS] сейчас будет реагировать МОК. Ведь они теперь отправляют приглашения на  Олимпиаду. Поэтому я буду делать всё возможное. Мы будем бороться, писать письма. Но окончательно решение всё равно принимают они [МОК]. Меня полностью восстановили и оправдали. А как реагировать на всю эту ситуацию я, честно говоря, не знаю», - отметила Ольга Потылицина.

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Между тем, как сообщает «Советский спорт», Ольга Потылицина заявила, что российская сборная «потеряли одну квоту у девочек. Было три, сейчас две. Я не смогу поехать. Поедут только Елена Никитина и Мария Орлова, которых также оправдали».

Ранее комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала от участия в Олимпийских играх целый ряд российских спортсменов. Помимо этого были аннулированы их результаты на Играх-2014 в Сочи. В итоге наша национальная команда лишилась первого места в командном  медальном зачете. Теперь же,  после решения CAS,  россияне вновь вернули себе лидерство.  

Отметим, в отношении 11 спортсменов Спортивный арбитраж в Лозанне вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. В список вошли  глава Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков, бобслеисты Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок.

 

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