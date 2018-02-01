Лыжник Крюков – о решении CAS: Это наша маленькая победа!

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков в эфире НСН заявил, что решение спортивного арбитражного суда в Лозанне никак не повлияет на его участие в Играх-2018.

Международный спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) аннулировал санкции в отношении 28 спортсменов из России, которые ввел Международный Олимпийский Комитет (МОК). Речь идёт, в частности, о лыжниках Никите Крюкове, Александре Легкове, Евгении Белове и Максиме Вылегжанине, а также конькобежцах Ольге Фаткулиной, Александре Румянцеве и Артеме Кузнецове.

В эфире НСН олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, апелляцию которого удовлетворил арбитраж в Лозанне, заявил, что, несмотря на принятое решение, он все же не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане и объяснил почему (слушайте аудио)

«Чтобы участвовать в Олимпиаде, необходимо пройти некий отбор. Потом была создана специальная комиссия, которую тоже нужно было пройти. И только после этого спортсмен имел право выступать. Поэтому участие в Играх для нас уже предрешено. Но то, что мы смогли оправдаться – это для нас маленькая победа. И вся клевета была необоснованной», - отметил собеседник НСН.

Добавим, олимпийский чемпион Ванкувера заявил, что собирается подать в суд, поскольку из-за решения МОК о его пожизненной дисквалификации от участия в Олимпиадах он понес колоссальный ущерб. О намерениях Никиты Крюкова сообщает РИА Новости.

В декабре россиянин был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. Там Никита Крюков завоевал серебро в командном спринте с Максимом Вылегжаниным. Результат был аннулирован. На это решение и была подана апелляция.

Отметим, благодаря вердикту CAS Россия смогла вернуть себе первое место в командном зачете на сочинской Олимпиаде: в ее активе 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. У команды Норвегии, которая опустится на второе место, также 11 золотых наград, но 5 серебряных.